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14:26 10 Августа 2022 258 Комментарии
ЗСУ вдарили по мосту Каховської ГЕС: він непридатний для використання
Вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання.
Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.
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“Влучання акуратне, але дієве”, – сказано в повідомленні.
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