ЗСУ вдарили по мосту Каховської ГЕС: він непридатний для використання

Вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання.

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

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“Влучання акуратне, але дієве”, – сказано в повідомленні.