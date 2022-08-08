Спрацювали ювелірно: ЗСУ знищили окупантів з технікою в управлінні Каховського каналу

ЗСУ завдали удару по управлінню Каховського каналу, де окупанти розмістили свою техніку та оселилися самі.

Важливі об'єкти поруч не пошкоджено



Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

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За його словами, ЗСУ спрацювали ювелірно, не пошкодивши важливі об’єкти, що знаходяться поруч.

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