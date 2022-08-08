НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
14:35 10 Августа 2022 Просмотров 341   КомментариевКомментарии

Спрацювали ювелірно: ЗСУ знищили окупантів з технікою в управлінні Каховського каналу

ЗСУ завдали удару по управлінню Каховського каналу, де окупанти розмістили свою техніку та оселилися самі.

Важливі об'єкти поруч не пошкоджено

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, ЗСУ спрацювали ювелірно, не пошкодивши важливі об’єкти, що знаходяться поруч.

Тэги: херсон, новая каховка, Нова Каховка
Loading...

Новости по теме

ТОР
08.08.2022 11:07
Біля Каховської ГЕС ударом Himars зруйновано залізницю та автомобільну дорогу
ТОР
05.08.2022 15:08
Потужний вибух у Новій Каховці: подробиці
ТОР
18.07.2022 19:30
Вибух у Новій Каховці: здіймається величезний стовп чорного диму
blog comments powered by Disqus
З’явилися фото наслідків удару ЗСУ по базі окупантів у Новоолексіївці

16:15 Україна

Спрацювали ювелірно: ЗСУ знищили окупантів з технікою в управлінні Каховського каналу

14:35 Україна

Повітряні сили ЗСУ озвучили втрати росіян після вибухів у Криму

11:04 Україна

«Бавовна» у Криму на російському аеродромі: мережа вибухнула мемами

19:14 Україна

У Криму після вибухів почалася паніка: люди намагаються втікти з півострова

16:32 Україна

В Росії прокоментували вибухи в Криму

16:12 Україна

У Криму в Новофедорівці пролунали вибухи на військовому аеродромі

15:53 Україна

Путін визнав, що росіяни біднішають і спиваються

15:32 Світ

Китай оголосив про оточення Тайваню в рамках нових військових навчань

11:10 Світ

Увечері в окупованому Мелітополі прогриміло близько 10 вибухів

06:03 Україна

ЗСУ тотально нищать російську ППО: ракети HARM стали новим жахом окупантів після HIMARS

19:03 Україна