Україну вже поділили: на окупованих територіях пропагандисти почали нове зомбування

Окупанти намагаються переконати мешканців окупованих територій в тому, що Україну нібито вже поділили.

Окупанти в Мелітополі продовжують зомбувати людей



Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

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Там розповіли, що керівництво великих підприємств Мелітополя отримало вказівку проводити збори та бесіди з персоналом, на яких доводити наступну інформацію: «Україну вже поділили. На території західних областей ввели в обіг польські злоті, в більшості магазинів подвійні цінники. Від Росії немає куди тікати. Україна не та, якою була».

В ГУР підкреслили, що такі заходи налаштовані на підрив морально-психологічної стійкості українсько налаштованого населення, що залишилося в місті.

“Втім, всім мешканцям окупованих територій слід пам’ятати: всі українські землі будуть обов’язково звільнені, Україна залишиться неподільною та унітарною державною, а кожен окупант та колаборант отримає заслужену відплату”, – підкреслили в ГУР.

Тэги: мелитополь, Мелітополь