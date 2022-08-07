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Главная » Україна » Інциденти
06:02 11 Августа 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

На світанку росіяни обстріляли ракетами Харків

О 4:28 росіяни вчергове обстріляли ракетами Харків, усього було чотири прильоти, один за одним.

В місті зафіксували чотири прильоти

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Вже є інформація про влучення у двір житлового будинку в центрі Харкова в Київському районі.

Про постраждалих наразі не повідомляється.

За інформацією місцевих Telegram-каналів є руйнування, але пожеж немає.

Як завжди, ракети запускали з Білгородської області.

Тэги: Харьков, Харків
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