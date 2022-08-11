Окупанти продожують наступ за кількома напрямками: тривають бої
На Донбасі російські війська продовжують наступальні дії на Краматорському, Бахмутському і Авдіївському напрямках.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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На Краматорському напрямку противник вів наступальні поблизу Григорівки та Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов. Бойові дії тривають в районі Івано-Дар’ївки.
На Бахмутському напрямку окупанти провели розвідку боєм поблизу Яковлівки. Наші воїни відігнали загарбників назад.
Також ворог безуспішно вів наступальні та штурмові дії неподалік Бахмутського та Зайцевого. З втратами відступив. В районах населених пунктів Вершина та Дача бойові дії тривають.
На Авдіївському напрямку противник веде наступальні дії у напрямках Мар’їнки та Пісків, бойові дії тривають.
На Запорізькому напрямку окупанти намагалися наступати біля Павлівки. Українські воїни рішуче придушили ці спроби.