НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
07:32 11 Августа 2022 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Окупанти продожують наступ за кількома напрямками: тривають бої

На Донбасі російські війська продовжують наступальні дії на Краматорському, Бахмутському і Авдіївському напрямках.

ЗСУ дають гідну відсіч окупантам

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

На Краматорському напрямку противник вів наступальні поблизу Григорівки та Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов. Бойові дії тривають в районі Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку окупанти провели розвідку боєм поблизу Яковлівки. Наші воїни відігнали загарбників назад.

Також ворог безуспішно вів наступальні та штурмові дії неподалік Бахмутського та Зайцевого. З втратами відступив. В районах населених пунктів Вершина та Дача бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку противник веде наступальні дії у напрямках Мар’їнки та Пісків, бойові дії тривають.

На Запорізькому напрямку окупанти намагалися наступати біля Павлівки. Українські воїни рішуче придушили ці спроби.

Loading...

Новости по теме

ТОР
11.08.2022 07:08
Арестович вирішив балотуватися у президенти: але все залежить від Зеленського
ТОР
11.08.2022 06:30
Кім Чен Ин оголосив про перемогу Північної Кореї над COVID-19
ТОР
11.08.2022 06:16
Вночі в районі російського аеродрому в Білорусі пролунали вибухи
blog comments powered by Disqus
Під Москвою палає військова частина: пожежа почалася у казармах

08:23 Світ

Вночі в районі російського аеродрому в Білорусі пролунали вибухи

06:16 Світ

З’явилося відео наслідків удару ЗСУ по Каховському мосту

17:24 Україна

З’явилися фото наслідків удару ЗСУ по базі окупантів у Новоолексіївці

16:15 Україна

Спрацювали ювелірно: ЗСУ знищили окупантів з технікою в управлінні Каховського каналу

14:35 Україна

Повітряні сили ЗСУ озвучили втрати росіян після вибухів у Криму

11:04 Україна

«Бавовна» у Криму на російському аеродромі: мережа вибухнула мемами

19:14 Україна

У Криму після вибухів почалася паніка: люди намагаються втікти з півострова

16:32 Україна

В Росії прокоментували вибухи в Криму

16:12 Україна

У Криму в Новофедорівці пролунали вибухи на військовому аеродромі

15:53 Україна

Путін визнав, що росіяни біднішають і спиваються

15:32 Світ