Латвія визнала Росію країною-спонсором тероризму

Сейм Латвії ухвалив заяву про цілеспрямовані військові атаки Росії проти мирного населення України, в якій дії росіян проти мирного населення визнаються тероризмом, а Росія – державою-спонсором тероризм.

Про це повідомила прес-служба Сейму.

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Сейм також закликав країни Євросоюзу негайно призупинити видачу туристичних та в’їзних віз громадянам Росії та Білорусії.

Там також зазначили, що Росія використовує страждання та залякування як інструмент у своїх спробах деморалізувати український народ та ЗСУ.

«Сейм визнає насильство Росії проти мирного населення, яке здійснюється для досягнення політичних цілей, тероризмом, а Росію державою, яка підтримує тероризм», і закликає інші країни-однодумці висловити таку думку», – сказано в заяві.

Це перше подібне зізнання в Європі.

Нагадаємо, раніше Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму через війну в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.