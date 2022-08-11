Російську бригаду, яка звірювала в Бучі, практично знищено

64-а окрема мотострілецька бригада з Хабаровського краю – російський підрозділ, який чинив звірства в українській Бучі, – практично припинила існування.

Бригада припинила своє існування



Про це повідомило Радіо Свобода.

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Військовий медик із Хабаровська Олексій Асташов увечері 7 серпня опублікував у ВКонтакті пост із фотографією стенду фото загиблих військовослужбовців бригади.

«На стенді 1/10 частина всіх загиблих із особового складу (до СВО) бригади, якої практично не існує», – написано у пості.

За добу Асташов видалив запис, але скріншоти залишилися.

У листуванні з Радіо Свобода Асташов пояснив, що фото було зроблено ним у холі клубу військової частини 51460 у військовому містечку в селі Князі-Волконське, за 20 кілометрів від Хабаровська – саме там дислоковано 64-у ОМСБр.

За словами Асташова, чисельність бригади для відправлення на війну складала 1500 осіб.

На стенд, як каже Асташов, потрапили лише ті солдати та офіцери, які посмертно нагороджені орденом Мужності (він зображений ліворуч від кожного ряду фотографій). Загальна кількість загиблих військовослужбовців 64-ї бригади Асташов оцінює щонайменше у кілька сотень.