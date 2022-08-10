На Херсонщині раптом впали електроопори лінії від Запорізької АЕС до Криму

На тимчасово окупованій Херсонщині біля Нової Кам’янки впали електроопори, що ведуть від Запорізької атомної електростанції до Криму.

Опора впала біля Нової Кам'янки



Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Інцидент співпав с заявою росіян щодо під’єднання ЗАЕС до російської енергосистеми. Вони нібито почали процес перепідключення саме до Криму.

Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

“Впали електроопори, які ведуть від Каховки до Чаплинки, а це зокрема й лінія ЗАЕС. Плани окупанта в черговий раз накрилися, як і з референдумом”, – зазначив він.

Також Хлань зауважив, що причиною цього «непередбачуваного» випадку росіяни, ймовірно, назвуть «бавовну», «втому металу» чи вигадають ще щось.

«Але ж ми розуміємо, що вони падають, тому що так треба», – додав він.

Тэги: херсон