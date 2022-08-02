Це війна Путіна: Шольц не підтримав заборону на в’їзд росіян до ЄС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ідею загальної заборони на в’їзд росіян до ЄС, наприклад, з туристичною метою.

Шольц, як завжди Шольц



Про це він сказав у четвер в рамках щорічної пресконференції канцлера Німеччини, повідомляє «Європейська правда«.

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«Це війна Путіна. І тому мені важко з цією ідеєю», – цитує канцлера Німеччини Der Tagesspiegel.

За словами Шольца, ЄС уже ухвалив рішення щодо персональних санкцій проти людей з центрів ухвалення рішень у Москві.

«Ми будемо продовжувати це», – сказав Олаф Шольц.

Однак він не вважає виправданим запровадження каральних заходів проти всіх росіян.

За його оцінкою, така заборона послабила б ефективність санкцій, «якби вони були спрямовані проти всіх, включаючи невинних».

Тэги: Германия, Олаф Шольц, Німеччина