Під Бердянськом прогримів потужний вибух: валить дим

У передмісті Бердянська пролунав сильний вибух, після якого в небо піднявся стовп диму.

Дим в районі Новопетрівки



Про це повідомляють місцеві жителі у пабликах та чатах.

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За їхньою інформацією, вибух було чутно практично у всіх районах міста. Гримнуло так сильно, що в деяких затремтіли вікна, двері та меблі.

За попередньою інформацією, щось вибухнуло в районі полігону біля Новопетрівки.

Тэги: Бердянск, Бердянськ