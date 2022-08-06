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18:19 11 Августа 2022 Просмотров 334   КомментариевКомментарии

Під Бердянськом прогримів потужний вибух: валить дим

У передмісті Бердянська пролунав сильний вибух, після якого в небо піднявся стовп диму.

Дим в районі Новопетрівки

Про це повідомляють місцеві жителі у пабликах та чатах.

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За їхньою інформацією, вибух було чутно практично у всіх районах міста. Гримнуло так сильно, що в деяких затремтіли вікна, двері та меблі.

За попередньою інформацією, щось вибухнуло в районі полігону біля Новопетрівки.

Кажуть, вибух був дуже сильним

Кажуть, вибух був дуже сильним

Тэги: Бердянск, Бердянськ
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