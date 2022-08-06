06.08.2022 09:12
Главная » Україна » Інциденти
18:19 11 Августа 2022 334 Комментарии
Під Бердянськом прогримів потужний вибух: валить дим
У передмісті Бердянська пролунав сильний вибух, після якого в небо піднявся стовп диму.
Дим в районі Новопетрівки
Про це повідомляють місцеві жителі у пабликах та чатах.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
За їхньою інформацією, вибух було чутно практично у всіх районах міста. Гримнуло так сильно, що в деяких затремтіли вікна, двері та меблі.
За попередньою інформацією, щось вибухнуло в районі полігону біля Новопетрівки.
Тэги: Бердянск, Бердянськ
Loading...
Новости по теме
ТОРУ Бердянську пролунав вибух біля відділення поліції: є жертви
ТОРВ Запорізькій області окупантам не вистачає колаборантів
01.08.2022 14:53