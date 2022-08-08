НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
18:29 11 Августа 2022 Просмотров 67   КомментариевКомментарии

Росіяни вчетверте за добу обстріляли Запорізьку АЕС

Російські загарбники знову поцілили на територію атомної електростанції, влучивши зовсім неподалік від першого енергоблока.

Влучили неподалік від першого енергоблока

Про це повідомили в Енергоатомі.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

В результаті обстрілу пошкоджено насосну станцію господарсько-побутових стоків. Поблизу зафіксовано обширне задимлення.

Ситуація загострюється, адже зовсім поруч розташовані джерела випромінювання та пошкоджено кілька радіаційних датчиків.

Тэги: Запорожье, Запорожская АЭС, Запоріжжя, Запорізька FTC
Loading...

Новости по теме

ТОР
08.08.2022 12:57
Або російська земля, або випалена пустеля: окупанти заявили про готовність підірвати заміновану ЗАЕС
ТОР
08.08.2022 10:36
На Запорізькій АЕС є небезпека розпилення радіоактивних речовин
ТОР
06.08.2022 10:27
На Запорізькій атомній електростанції відключили 4-й енергоблок: що сталося
blog comments powered by Disqus
Під Бердянськом прогримів потужний вибух: валить дим

18:19 Україна

Російську бригаду, яка звірювала в Бучі, практично знищено

12:36 Світ

Під Москвою палає військова частина: пожежа почалася у казармах

08:23 Світ

Вночі в районі російського аеродрому в Білорусі пролунали вибухи

06:16 Світ

Під Запоріжжям нацгвардієць з ПЗРК «Ігла» збив російський Су-25

19:44 Україна

З’явилося відео наслідків удару ЗСУ по Каховському мосту

17:24 Україна

З’явилися фото наслідків удару ЗСУ по базі окупантів у Новоолексіївці

16:15 Україна

Спрацювали ювелірно: ЗСУ знищили окупантів з технікою в управлінні Каховського каналу

14:35 Україна

ЗСУ вдарили по мосту Каховської ГЕС: він непридатний для використання

14:26 Україна

На росТБ почали замазувати обличчя колаборантів з Херсонщини і Запоріжжя

12:33 Україна

Повітряні сили ЗСУ озвучили втрати росіян після вибухів у Криму

11:04 Україна