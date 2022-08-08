Росіяни вчетверте за добу обстріляли Запорізьку АЕС

Російські загарбники знову поцілили на територію атомної електростанції, влучивши зовсім неподалік від першого енергоблока.

Влучили неподалік від першого енергоблока



Про це повідомили в Енергоатомі.

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В результаті обстрілу пошкоджено насосну станцію господарсько-побутових стоків. Поблизу зафіксовано обширне задимлення.

Ситуація загострюється, адже зовсім поруч розташовані джерела випромінювання та пошкоджено кілька радіаційних датчиків.

Тэги: Запорожье, Запорожская АЭС, Запоріжжя, Запорізька FTC