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18:29 11 Августа 2022 67 Комментарии
Росіяни вчетверте за добу обстріляли Запорізьку АЕС
Російські загарбники знову поцілили на територію атомної електростанції, влучивши зовсім неподалік від першого енергоблока.
Влучили неподалік від першого енергоблока
Про це повідомили в Енергоатомі.
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В результаті обстрілу пошкоджено насосну станцію господарсько-побутових стоків. Поблизу зафіксовано обширне задимлення.
Ситуація загострюється, адже зовсім поруч розташовані джерела випромінювання та пошкоджено кілька радіаційних датчиків.
Тэги: Запорожье, Запорожская АЭС, Запоріжжя, Запорізька FTC
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