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18:56 11 Августа 2022 Просмотров 134   КомментариевКомментарии

Українського генерала підозрюють у розкритті стратегічних планів ЗСУ, – Ганна Маляр

Український військовий з високим званням в інтерв’ю журналістам озвучив інформацію, яка, за окремими ознаками, розкриває стратегічні плани ЗСУ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами з приводу даного факту ведеться  слідство у встановленому законом порядку.

Маляр додала, що Міноборони разом з СБУ працює над запобіганням  та протидією  витоку важливої військової інформації – зокрема, через ЗМІ та інші публічні комунікації.

“Річ у тім, що виток такого роду інформації зриває плани ЗСУ, оскільки ворог коригує свої дії та  використовує цю інформацію проти нас”, – пояснила заступниця міністру.

За інформацією деяких видань, мова може вестися про генерала Сергія Кривоноса – колишнього заступника секретаря РНБО та першого заступника командувача ССО. Його вважають близьким до п’ятого президента Петра Порошенка.

Кривоніс минулого тижня дав інтерв’ю радіо НВ, у якому жорстко розкритикував Зеленського та його команду.

Тэги: Минобороны Украины, Анна Маляр, Міноборони України, Ганна Маляр
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