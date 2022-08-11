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05:59 12 Августа 2022 Просмотров 218   КомментариевКомментарии

Вночі окупанти обстріляли Харків: п’ять прильотів

Вночі об 02:51 російські військові обстріляли ракетами Харків.

Запускали ракети традиційно з Білгородської області

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Попередньо, було п’ять вибухів, прильоти у трьох районах міста – Слобідському, Київському та Новобаварському.

Більш повну інформацію Терехов пообіцяв повідомити вранці.

Тэги: Харьков, Харків
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