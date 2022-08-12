Путін звільнив командувача Чорноморським флотом РФ після вибухів у Криму

Чорноморський флот РФ чекає на заміну командування через інцидент на авіабазі в Новофедорівці.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Командувача Чорноморським флотом адмірала Ігоря Осипова, який обіймає цю посаду з 2019 року, замінить віце-адмірал Віктор Соколов.

Офіційних заяв та коментарів з боку прес-служби ЧФ РФ поки що немає.

З відкритих даних відомо, що віце-адміралу Соколову 59 років. Пройшов службу від командира мінно-торпедної бойової частини на кількох кораблях, начштабу та командира дивізіону тральщиків (ТОФ) до заступника командувача Північного флоту (з 2013 року) та начальника Військово-наукового центру ВМФ «Військово-Морська академія імені Адмірала Флоту Радянського Союзу. Г. Кузнєцова» (з 2020 року).

Соколов очолював бойовий похід у Середземне море загону кораблів Північного флоту на чолі з важким крейсером «Адмірал Кузнєцов» і важким атомним ракетним крейсером «Петр Великий».