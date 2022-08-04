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10:51 12 Августа 2022 0 Комментарии
На Луганщині партизани підірвали автомобіль із колаборантом
В окупованому Старобільську Луганської області підірвали автомобіль із місцевим колаборантом, його госпіталізували.
Автівку "начальника МРЕВ" підірвали
Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергія Гайдая.
«В окупованому Старобільську «добрі люди» підірвали автомобіль із місцевим колаборантом – «начальником МРЕВ». Він у лікарні», – написав він.
Гайдай припустив, що напевно, окупанти за традицією почнуть пошукові операції партизанів і вкотре їх не знайдуть.
Тэги: Сергей Гайдай, Сергій Гайдай
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