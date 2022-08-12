Стало відомо, кого “підсмажили” партизани у Мелітополі
Внаслідок сьогоднішнього ранкового вибуху на мікрорайоні в окупованому Мелітополі сильно постраждав керівник “департамент зі зв’язків із громадськістю у військово-цивільній адміністрації Запорізької області” Олег Шостак.
Про це повідомило РІА «Мелітополь».
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Видання зазначило, що колаборанту внаслідок підриву «відірвало дупу в прямому значенні цього слова».
Шостак був рупором гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького у мирний час, очолюючи приватний телеканал ТРК «МТВ-плюс». Він «прославився» тим, що карту України показав без Криму, за що отримав попередження від Нацради України з питань телебачення та радіомовлення.
Також видання повідомило, що пересувався зрадник містом лише у супроводі конвою. Возили його вранці щодня на планерки із бізнес-центру Балицького до військово-цивільної адміністрації.
Проживав колаборант на мікрорайоні, де його й дістали партизани.
Як повідомляли Vlasti, у Мелітополі Запорізької області, який тимчасово захопили російські війська, зранку 12 серпня пролунав гучний вибух.