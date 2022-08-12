НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
13:32 12 Августа 2022 Просмотров 110   КомментариевКомментарии

Медведєв пригрозив світові новим Чорнобилем та вибухами на АЕС у Європі

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв звинуватив Україну в спробі повторити чорнобильську катастрофу за завданням «західних покровителів».

Медведєв видав чергову порцію неадекватності

Свіжу порцію неадекватних пророцтв Медведєв виклав у Telegram.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Київські відморозки та їхні західні покровителі, схоже, готові влаштувати новий Чорнобиль. Ракети та снаряди лягають все ближче до реактора Запорізької АЕС та до сховищ радіоактивних ізотопів», – написав експрезидент РФ.

За його словами, повідомлення про те, що все це робить Росія, є брехнею.

Крім того, заступник голови Ради безпеки закликав пам’ятати про те, що і в Європейському союзі є атомні станції.

«І випадковості там теж можливі», – пригрозив Медведєв.

Тэги: Россия, Росія, Дмитро Медведєв
Loading...

Новости по теме

ТОР
12.08.2022 13:07
Росія щодня втрачає в Україні близько 500 військових – The New York Times
ТОР
11.08.2022 13:58
Естонія закриває кордони для росіян навіть з шенгенськими візами
ТОР
11.08.2022 09:29
Довіра до оборонної промисловості РФ підірвана через провали на війні
blog comments powered by Disqus
Стало відомо, кого “підсмажили” партизани у Мелітополі

11:44 Україна

Вночі окупанти обстріляли Харків: п’ять прильотів

05:59 Україна

Під Бердянськом прогримів потужний вибух: валить дим

18:19 Україна

Російську бригаду, яка звірювала в Бучі, практично знищено

12:36 Світ

Під Москвою палає військова частина: пожежа почалася у казармах

08:23 Світ

Вночі в районі російського аеродрому в Білорусі пролунали вибухи

06:16 Світ

Під Запоріжжям нацгвардієць з ПЗРК «Ігла» збив російський Су-25

19:44 Україна

З’явилося відео наслідків удару ЗСУ по Каховському мосту

17:24 Україна

З’явилися фото наслідків удару ЗСУ по базі окупантів у Новоолексіївці

16:15 Україна

Спрацювали ювелірно: ЗСУ знищили окупантів з технікою в управлінні Каховського каналу

14:35 Україна

ЗСУ вдарили по мосту Каховської ГЕС: він непридатний для використання

14:26 Україна