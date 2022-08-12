Медведєв пригрозив світові новим Чорнобилем та вибухами на АЕС у Європі

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв звинуватив Україну в спробі повторити чорнобильську катастрофу за завданням «західних покровителів».

Медведєв видав чергову порцію неадекватності



Свіжу порцію неадекватних пророцтв Медведєв виклав у Telegram.

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«Київські відморозки та їхні західні покровителі, схоже, готові влаштувати новий Чорнобиль. Ракети та снаряди лягають все ближче до реактора Запорізької АЕС та до сховищ радіоактивних ізотопів», – написав експрезидент РФ.

За його словами, повідомлення про те, що все це робить Росія, є брехнею.

Крім того, заступник голови Ради безпеки закликав пам’ятати про те, що і в Європейському союзі є атомні станції.

«І випадковості там теж можливі», – пригрозив Медведєв.

Тэги: Россия, Росія, Дмитро Медведєв