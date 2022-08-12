Російське командування відправило військових на штурм неіснючих позицій ЗСУ під вогонь своєї артилерії

Командування 1 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08801, Комсомольське) підвищення морального духу ставить “складні” завдання своїм підлеглим.

Росіяни потрапили під вогонь своєї артилерії



Про одну з них розповів журналіст Роман Цимбалюк.

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За його словами, 8 серпня російським військовим поставили завдання захопити перехрестя, на якому навіть не було позицій ЗСУ.

Але у ході такої операції загинуло 10 військовослужбовців від вогню своєї артилерії.