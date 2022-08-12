НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
16:30 12 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Російське командування відправило військових на штурм неіснючих позицій ЗСУ під вогонь своєї артилерії

Командування 1 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08801, Комсомольське) підвищення морального духу ставить “складні” завдання своїм підлеглим.

Росіяни потрапили під вогонь своєї артилерії

Про одну з них розповів журналіст Роман Цимбалюк.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, 8 серпня російським військовим поставили завдання захопити перехрестя, на якому навіть не було позицій ЗСУ.

Але у ході такої операції загинуло 10 військовослужбовців від вогню своєї артилерії.

Loading...

Новости по теме

ТОР
12.08.2022 15:27
Після вибухів в Криму з Маріуполя вивезли родини військових РФ
ТОР
12.08.2022 14:34
У Новій Каховці пролунали вибухи в районі Каховської ГЕС. Відео
ТОР
12.08.2022 14:22
СБУ ідентифікувала приятеля Кадирова, який катував дитину під Київом
blog comments powered by Disqus