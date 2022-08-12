У Запоріжжі пролунали потужні вибухи: говорять про касетні боєприпаси

У Запоріжжі близько 19:20 прогриміли три потужні вибухи, а потім серія вибухів тихіше.

В Запоріжжі пролунали потужні вибухи



Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та жителі у чатах та пабликах.

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За попередньою інформацією, прилетіло по об’єктам за містом.

Крім того, повідомляють, що противник застосував касетні боєприпаси, чим і пояснюється велика кількість вибухів (близько 40) тихіше.

Поки що офіційної інформації про руйнування та можливих постраждалих немає.

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