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10:29 13 Августа 2022 Просмотров 52   КомментариевКомментарии

Цього року ситуация на фронті в Україні мало зміниться – глава британської розвідки

Цього року ані Росія, ані Україна, швидше за все, не досягнуть значних військових успіхів, тож війна затягнеться.

Гокенхалл прогнозує довгу війну в Україні

Як повідомляє ВВС News, про це заявив голова військової розвідки Великої Британії генерал-лейтенант Джим Гокенхалл.

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«Ми повинні остерігатися мислити бінарними термінами – що люди виграють або програють – або думати, що це глухий кут», – сказав він.

За словами генерала, Росія явно намагається генерувати більше сил після того, як зазнала значних втрат.

Їй також доводиться передислокувати частину своїх військ із Донбасу на південь, де відчувається значний тиск з боку ЗСУ у Херсоні та його околицях.

При цьому Хокенхалл підкреслив, що не варто очікувати рішучого зсуву на півдні в найближчі місяці.

Він додав, що розуміє бажання України повернути територію, але не вірить, що цього року будуть вжиті рішучі дії хоч однієї зі сторін. Проте спроби контрнаступів будуть.

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