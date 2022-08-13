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10:59 13 Августа 2022 Просмотров 608   КомментариевКомментарии

У Москві різко впав рівень довіри до РПЦ: розчарувалися навіть віруючі

Жителі Москви стали менше довіряти Російській православній церкві як соціальному інституту, причому падіння довіри спостерігається не тільки у тих, хто індиферентно ставиться до релігії, а й у віруючих москвичів.

Більше половини москвіяв не довіряє РПЦ

Про це повідомило видання  Політсовєт.

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Так, згідно з даними Центру соціології релігії та соціокультурних процесів ІСПД ФНІСЦ РАН, загалом кількість москвичів, які довіряють РПЦ, знизилася з 55% у 2014 році до 28% у 2021 році.

Серед невіруючих мешканців столиці рівень довіри знизився втричі — з 15% у 2014 році до 5% у 2021 році.

Навіть серед віруючих цей рівень упав майже вдвічі — з 75% у 2014 році до 48% у 2021 році. Таким чином, більше половини опитаних віруючих не довіряють Російській православній церкві.

Тэги: Россия, РПЦ, Росія
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