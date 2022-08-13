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16:14 13 Августа 2022 Просмотров 247   КомментариевКомментарии

У Мелітополі та населених пунктах Херсонщини пролунали вибухи

Після 15:30 у кількох населених пунктах Херсонської області та Мелітополі пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі у чатах та пабликах.

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Так, у Мелітополі щось вибухнуло о 15:47. Люди кажуть, що було дуже гучно. Після цього в районі Нового Мелітополя в небо здійнявся стовп диму.

На Херсонщині вибухи пролунали у Новій Каховці, Чкаловому, Чаплинці, Новотроїцьку, Нижніх Сірогозах і Великій Благовіщенці.

Також вибух в Мелітополі підтвердив мер міста Іван Федоров.

За його словами, гучний вибух пролунав в північно-східній частині Мелітополя. Його чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста.

“Чекаємо на гарні новини про чергові втрати русні”, – зазначив Федоров.

Цікава статистика відстані ударів.

Новотроїцьке – 140 кілометрів до фронту.

Нижні Сірогози – 90 кілометрів до фронту.

Велика Благовіщенка – ~65 кілометрів до фронту.

Чаплинка – 110 кілометрів до фронту.

Чкалов – 125 кілометрів до фронту.

Нова Каховка – 50 кілометрів до фронту.

Мелітополь – 80 кілометрів до фронту.

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