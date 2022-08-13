У Мелітополі та населених пунктах Херсонщини пролунали вибухи
Після 15:30 у кількох населених пунктах Херсонської області та Мелітополі пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі у чатах та пабликах.
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Так, у Мелітополі щось вибухнуло о 15:47. Люди кажуть, що було дуже гучно. Після цього в районі Нового Мелітополя в небо здійнявся стовп диму.
На Херсонщині вибухи пролунали у Новій Каховці, Чкаловому, Чаплинці, Новотроїцьку, Нижніх Сірогозах і Великій Благовіщенці.
Також вибух в Мелітополі підтвердив мер міста Іван Федоров.
За його словами, гучний вибух пролунав в північно-східній частині Мелітополя. Його чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста.
“Чекаємо на гарні новини про чергові втрати русні”, – зазначив Федоров.
Цікава статистика відстані ударів.
Новотроїцьке – 140 кілометрів до фронту.
Нижні Сірогози – 90 кілометрів до фронту.
Велика Благовіщенка – ~65 кілометрів до фронту.
Чаплинка – 110 кілометрів до фронту.
Чкалов – 125 кілометрів до фронту.
Нова Каховка – 50 кілометрів до фронту.
Мелітополь – 80 кілометрів до фронту.