Керівництво окупантів залишає Херсон і переміщується за Дніпро

Весь керівний склад російських окупантів, що розташовувався в Херсоні, залишає місто та переміщується на лівий берег Дніпра.

Керівництво окупантів тікає, поки є можливість



Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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“Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра”, – додав він.

На правому березі алишають середній та молодший офіцерський склад разом с солдатами.

Нагадаємо, ЗСУ нанесли удари по всім мостам, що з’єднують береги Дніпра на Херсонщині і є шляхами постачання угруповання окупантів на правому березі, де розташований обласний центр.

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