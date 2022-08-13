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17:10 13 Августа 2022 Просмотров 165   КомментариевКомментарии

Керівництво окупантів залишає Херсон і переміщується за Дніпро

Весь керівний склад російських окупантів, що розташовувався в Херсоні, залишає місто та переміщується на лівий берег Дніпра.

Керівництво окупантів тікає, поки є можливість

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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“Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра”, – додав він.

На правому березі алишають середній та молодший офіцерський склад разом с солдатами.

Нагадаємо, ЗСУ нанесли удари по всім мостам, що з’єднують береги Дніпра на Херсонщині і є шляхами постачання угруповання окупантів на правому березі, де розташований обласний центр.

Тэги: херсон
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