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19:10 13 Августа 2022 Просмотров 286   КомментариевКомментарии

У Новій Каховці пролунали потужні вибухи: над містом густий дим

У Новій Каховці на Херсонщині пролунало кілька потужних вибухів, після чого в небо затягнуло густим димом.

Після вибухів здійнявся стовп диму

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у пабликах та соцмережах.

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Люди кажуть, що вибухало дуже голосно, у багатьох будинках тремтіли вікна, двері та меблі.

Попередньо,  під обстріл потрапив Новокаховський електромеханічний завод.

Після прильотів почалася сильна пожежа. Практично у всіх частинах міста пахне гаром.

Тэги: херсон, новая каховка, Нова Каховка
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