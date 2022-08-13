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19:10 13 Августа 2022 286 Комментарии
У Новій Каховці пролунали потужні вибухи: над містом густий дим
У Новій Каховці на Херсонщині пролунало кілька потужних вибухів, після чого в небо затягнуло густим димом.
Після вибухів здійнявся стовп диму
Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у пабликах та соцмережах.
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Люди кажуть, що вибухало дуже голосно, у багатьох будинках тремтіли вікна, двері та меблі.
Попередньо, під обстріл потрапив Новокаховський електромеханічний завод.
Після прильотів почалася сильна пожежа. Практично у всіх частинах міста пахне гаром.
Тэги: херсон, новая каховка, Нова Каховка
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