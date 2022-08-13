У Новій Каховці пролунали потужні вибухи: над містом густий дим

У Новій Каховці на Херсонщині пролунало кілька потужних вибухів, після чого в небо затягнуло густим димом.

Після вибухів здійнявся стовп диму



Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у пабликах та соцмережах.

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Люди кажуть, що вибухало дуже голосно, у багатьох будинках тремтіли вікна, двері та меблі.

Попередньо, під обстріл потрапив Новокаховський електромеханічний завод.

Після прильотів почалася сильна пожежа. Практично у всіх частинах міста пахне гаром.

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Тэги: херсон, новая каховка, Нова Каховка