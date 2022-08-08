Теракт біля Стіни Плачу в Єрусалимі: невідомий обстріляв автобус з людьми

Вночі в неділю, 14 серпня, у столиці Ізраїлю Єрусалимі на парковці біля Стіни Плачу та гробниці царя Давида невідомий відкрив стрілянину по автобусу з людьми, є постраждалі.

Ітцидент відбувся на парковці



Про це повідомило Times of Israel. Внаслідок теракту семеро людей були поранені, двоє з них – у важкому стані.

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«Це був автобус із парафіянами, який від’їхав від Західної Стіни і попрямував у бік міста. За словами перехожого, терорист почав хаотично стріляти у бік автобуса», – розповів парамедик, який був на місці.

Стрілець втік з місця події. Поліцейські перекрили Старе місто, заблокувавши в’їзд та виїзд у цей район, а також на площу біля Стіни Плачу.

Для пошуку нападника були задіяні гелікоптери.

Серед поранених під час нападу була 35-річна вагітна жінка, чиє поранення в живіт лікарі назвали «складним» і чиє життя було під загрозою.

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Тэги: Израиль, Ізраїль