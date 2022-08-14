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10:17 14 Августа 2022 Просмотров 221   КомментариевКомментарии

Гіркін підтвердив, що його не пустили на війну

Російський терорист Ігор Гіркін, якого затримали у Криму із підробленим паспортом, повідомив, що на фронт він ще обов’язково потрапить.

Гіркін каже, що він залишається на свободі, хоча й не на фронті

Колишній “міністр оборони ДНР” прокоментував новину про своє затримання в Telegram.

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Він зазначив, що у КПЗ його не садили.

“На фронті я рано чи пізно буду неодмінно (ця війна, як я і попереджав заздалегідь, буде довгою та важкою). Але не прямо зараз”, – зазначив Гіркін.

Як повідомляли Vlasti, колишнього «міністра оборони ДНР» терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали в окупованому Криму, коли він із підробленими документами їхав на війну в Україну.

Тэги: Игорь Гиркин, Ігор Гіркін
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