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10:17 14 Августа 2022 221 Комментарии
Гіркін підтвердив, що його не пустили на війну
Російський терорист Ігор Гіркін, якого затримали у Криму із підробленим паспортом, повідомив, що на фронт він ще обов’язково потрапить.
Гіркін каже, що він залишається на свободі, хоча й не на фронті
Колишній “міністр оборони ДНР” прокоментував новину про своє затримання в Telegram.
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Він зазначив, що у КПЗ його не садили.
“На фронті я рано чи пізно буду неодмінно (ця війна, як я і попереджав заздалегідь, буде довгою та важкою). Але не прямо зараз”, – зазначив Гіркін.
Як повідомляли Vlasti, колишнього «міністра оборони ДНР» терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали в окупованому Криму, коли він із підробленими документами їхав на війну в Україну.
Тэги: Игорь Гиркин, Ігор Гіркін
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