Вночі ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту. Відео

Вночі, 14 серпня, ЗСУ завдали ударів по позиціях російських окупантів у районі Антонівського мосту.

ЗСУ нанесли кілька ударів по Антоні



Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах та пабликах.

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Повідомлялося, що працювала ППО окупантів, але начебто безуспішно.

За словами очевидців, під час першої атаки 4 ракети вдарили по лівому берегом у міст.

Також з’явилося відео, де видно вибухи на початку мосту, а також запуски ракет російської ППО.