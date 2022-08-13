Росія може застосувати тактичну ядерну зброю, якщо почне програвати

Російська військова доктрина, на відміну від західної, включає використання тактичної або бойової ядерної зброї для військових операцій.

Путін може наказати використати тактичну ядерну зброю, якщо відчує поразку



Про це в інтерв’ю ВВС розповів голова військової розвідки Великобританії Джим Хокенхалл.

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Він вважає малоймовірним застосування тактичної ядерної зброї найближчим часом, але наголосив, що це те, за чим він продовжуватиме спостерігати.

Хокенхалл додав, що ймовірність використання такої зброї може змінитись, якщо ситуація на фронті зміниться не на користь росіян.

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