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13:19 14 Августа 2022 Просмотров 104   КомментариевКомментарии

У єреванському ТЦ пролунав потужний вибух. Відео

У торговому центрі Єревана «Сурмалу» пролунав вибух, є постраждалі.

Про це повідомляє МНС Вірменії.

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На місце події виїхало шість розрахунків пожежно-рятувальних загонів.

У МНС уточнили, що їм відомо про наявність постраждалих, але їхня кількість поки що уточнюється.

«Sputnik Вірменія» пише, що, за припущенням користувачів соцмереж, спалахнули феєрверки.

Згодом в мережі з’явилося відео з моментом вибуху. Судячи з кадрів, спочатку була масштабна пожежа, з епіцентру якої валив дим, а вже потім стався вибух.

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