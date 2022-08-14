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13:19 14 Августа 2022 104 Комментарии
У єреванському ТЦ пролунав потужний вибух. Відео
У торговому центрі Єревана «Сурмалу» пролунав вибух, є постраждалі.
Про це повідомляє МНС Вірменії.
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На місце події виїхало шість розрахунків пожежно-рятувальних загонів.
У МНС уточнили, що їм відомо про наявність постраждалих, але їхня кількість поки що уточнюється.
«Sputnik Вірменія» пише, що, за припущенням користувачів соцмереж, спалахнули феєрверки.
Згодом в мережі з’явилося відео з моментом вибуху. Судячи з кадрів, спочатку була масштабна пожежа, з епіцентру якої валив дим, а вже потім стався вибух.
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