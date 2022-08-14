У єреванському ТЦ пролунав потужний вибух. Відео

У торговому центрі Єревана «Сурмалу» пролунав вибух, є постраждалі.

Про це повідомляє МНС Вірменії.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

На місце події виїхало шість розрахунків пожежно-рятувальних загонів.

У МНС уточнили, що їм відомо про наявність постраждалих, але їхня кількість поки що уточнюється.

«Sputnik Вірменія» пише, що, за припущенням користувачів соцмереж, спалахнули феєрверки.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Згодом в мережі з’явилося відео з моментом вибуху. Судячи з кадрів, спочатку була масштабна пожежа, з епіцентру якої валив дим, а вже потім стався вибух.