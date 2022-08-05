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Главная » Україна » Інциденти
18:39 14 Августа 2022 Просмотров 79   КомментариевКомментарии

В курортній Затоці на пляжі на міні підірвалися двоє людей

На пляжі в курортній Затоці Одеської області на міні підірвалися люди.

На Одещині заборонено виходити на пляжі, узбережжя та купатися у морі і водоймах

Про це повідомив речник голова Одеської ОВА Сергій Братчук.

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“Попередньо підрив людей на мінно-вибуховому пристрої. Більш детальну та уточнену інформацію буде надано  пізніше”, – написав він.

Також Братчук нагадав про заборону виходити на пляжі, узбережжя та купатися у морі і водоймах.

За інформацією Суспільного, підірвалися двоє будівельників. Інцидент стався на базі відпочинку «Рута».

Кількість загиблих та травмованих наразі уточнюється.

Тэги: Одесса, одеса
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