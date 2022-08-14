Штаб вагенрівців у Попасній засвітив для удару ЗСУ російський воєнкор
Вкотре черговий російський воєнкор похвалився самим собою біля військових окупантів і ненароком підказав ЗСУ, куди потрібно завдати удару.
Так воєнкор Среда в Telegram виклав коротку посаду про відвідування штабу ПВК “Вагнер”.
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“Приїхав на Попасну, заїхав до штабу «ЧВК Вагнер». Зустріли як рідного. Розповіли кілька кумедних історій”, – написав Среда.
Відразу він виклав кілька фото, що дозволили визначити, де саме знаходиться цей штаб.
Після цього свою “кумедну історію” окупантам та бандитам розповіли українські воїни.
За інформацією російських Telegram-каналів, внаслідок удару по вагнерівцям у Попасній дуже багато вбитих та поранених.
Як повідомляли Vlasti, ЗСУ вдарили з Himars по штабу ПВК «Вагнер» у Попасній