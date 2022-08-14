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20:09 14 Августа 2022 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Штаб вагенрівців у Попасній засвітив для удару ЗСУ російський воєнкор

Вкотре черговий російський воєнкор похвалився самим собою біля військових окупантів і ненароком підказав ЗСУ, куди потрібно завдати удару.

Воєнкор і вагнерівці - перший точно живий

Так воєнкор Среда в Telegram виклав коротку посаду про відвідування штабу ПВК “Вагнер”.

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“Приїхав на Попасну, заїхав до штабу «ЧВК Вагнер». Зустріли як рідного. Розповіли кілька кумедних історій”, – написав Среда.

Відразу він виклав кілька фото, що дозволили визначити, де саме знаходиться цей штаб.

Після цього свою “кумедну історію” окупантам та бандитам розповіли українські воїни.

За інформацією російських Telegram-каналів, внаслідок удару по вагнерівцям у Попасній дуже багато вбитих та поранених.

Та сама підказочка для ЗСУ

Та сама підказочка для ЗСУ

Як повідомляли Vlasti, ЗСУ вдарили з Himars по штабу ПВК «Вагнер» у Попасній

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