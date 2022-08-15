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06:56 15 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Вагнерівці, добровольці, ДНРівці, регулярні військові: хто і де воює проти України

Наразі в Україні російські окупаційні війська діють за шістьма основними географічними напрямками різними угрупуваннями військ.

В Україні на шести умовних напрямках діють різнородні російські угрупування

Їх виділили експерти Інституту з вивчення війни (ISW).

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Також вони виділили, які саме сили окупантів знаходяться на кожному з напрямків.

В  ISW зазначили, що жодне з цих угруповань не є однорідним — по всьому напрямку розкидані підрозділи різних військових округів, добровольчих частин та інших формувань.

  • північний схід Харківської області — там воюють військові російського Західного округу;

  • Ізюм — Слов’янськ — нещодавно сформовані добровольчі батальйони;

  • Сіверсько — Лисичанський район — військові російського Центрального округу;

  • Бахмут — «вагнерівці»;

  • Авдіївсько — Донецький міський район — бойовики «ДНР»;

  • південь України — війська Південного та Східного військового округів, десантники та Росгвардія.

Таке розташування військо дозволяє аналітикам припустити, що Москва приділяє першочергову увагу просуванню своїх російських сил навколо Бахмута і, можливо, до Сіверська.

Висока концентрація добровольчих батальйонів навколо Ізюму та Слов’янська говорить про те, що цей район не перебуває у центрі уваги росії і може бути вразливим для українських контратак.

Також аналітики додали, що скупчення сил у Херсонській області та навколо неї може створити серйозні проблеми для російського командування та управління, особливо якщо українські сили почнуть там контрнаступ.

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