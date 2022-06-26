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07:39 15 Августа 2022 53 Комментарии
Віталій Кличко розлучається з дружиною
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що розлучається з дружиною Наталією після 26 років спільного життя.
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Про це розповів сам Віталій Кличко в інтерв’ю виданню Бабель.
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“Це не таємниця, що ми багато років живемо не тільки в різних містах, але й в різних країнах. Багато років — різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно”, – зізнався Кличко.
Він також додав, що розлучення – це бажання обох сторін.
“У нас залишилися добрі відносини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває”, – пояснив мер.
Нагадаємо, останні роки подружжя бачиться лише кілька разів на рік, оскільки Наталія живе у Німеччині.
Тэги: Виталий Кличко, Віталій Кличко
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