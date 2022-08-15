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15:31 15 Августа 2022 Просмотров 171   КомментариевКомментарии

Удар по штабу вагнерівців в Попасній: вбито заступників Пригожина і понад 100 найманців

Внаслідок удару по штабу «вагнерівців» у Попасній знищено понад 100 російських найманців.

В результаті удару загинуло більше сотні вагнерівців

Про в ефірі національного марафону заявив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, серед ліквідованих окупантів з великою ймовірністю опинилися заступники керівника приватної військової компанії Євгена Пригожина.

Сам Пригожин, якого називають особистим «кухарем» президента РФ Володимира Путіна, найімовірніше, залишився живий.

Зазначимо, що в російських пропагандистських каналах кажуть про “десятки загиблих”.

Раніше Vlasti повідомляли, що ЗСУ вдарили з Himars по штабу ПВК «Вагнер» у Попасній.

Штаб вагенрівців у Попасній засвітив для удару ЗСУ російський воєнкор

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