Удар по штабу вагнерівців в Попасній: вбито заступників Пригожина і понад 100 найманців
Внаслідок удару по штабу «вагнерівців» у Попасній знищено понад 100 російських найманців.
Про в ефірі національного марафону заявив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.
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За його словами, серед ліквідованих окупантів з великою ймовірністю опинилися заступники керівника приватної військової компанії Євгена Пригожина.
Сам Пригожин, якого називають особистим «кухарем» президента РФ Володимира Путіна, найімовірніше, залишився живий.
Зазначимо, що в російських пропагандистських каналах кажуть про “десятки загиблих”.
Раніше Vlasti повідомляли, що ЗСУ вдарили з Himars по штабу ПВК «Вагнер» у Попасній.
Штаб вагенрівців у Попасній засвітив для удару ЗСУ російський воєнкор