Удар по штабу вагнерівців в Попасній: вбито заступників Пригожина і понад 100 найманців

Внаслідок удару по штабу «вагнерівців» у Попасній знищено понад 100 російських найманців.

В результаті удару загинуло більше сотні вагнерівців



Про в ефірі національного марафону заявив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, серед ліквідованих окупантів з великою ймовірністю опинилися заступники керівника приватної військової компанії Євгена Пригожина.

Сам Пригожин, якого називають особистим «кухарем» президента РФ Володимира Путіна, найімовірніше, залишився живий.

Зазначимо, що в російських пропагандистських каналах кажуть про “десятки загиблих”.

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Раніше Vlasti повідомляли, що ЗСУ вдарили з Himars по штабу ПВК «Вагнер» у Попасній.

Штаб вагенрівців у Попасній засвітив для удару ЗСУ російський воєнкор