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10:17 16 Августа 2022 Просмотров 1462   КомментариевКомментарии

У Ростовській області Росії пожежа продовжує розростатися: людей масово евакуюють

Площа пожежі у Ростовській області збільшилася до 136 гектарів, людей масово евакуювали.

В Росії палає Ростовська область

Про це повідомила пресслужба ГУ МНС РФ у Ростовській області.

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Через лісову пожежу в Усть-Донецькому районі пошкоджено 34 будівлі. Жителів евакуювали до пункту тимчасового розміщення. Постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучено літак-амфібію Бе-200ЧС та вертоліт Мі-8 МНС Росії з водозливним пристроєм. Задіяно літак Іл-76.

У районі запроваджено режим НС. Наразі боротьбу з вогнем ведуть понад 300 осіб та 90 одиниць техніки, з них від МНС Росії 88 осіб та 34 одиниці техніки.

Найскладніша ситуація складається в Усть-Донецькому, Костянтинівському, Цимлянському районах області, а також у місті Шахти.

Нагадаємо, у Ростовській області вдень 15 серпня розгорілася велика пожежа, яка через сильний вітер швидко поширюється населеними пунктами регіону.

Тэги: Россия, Росія
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