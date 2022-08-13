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Главная » Україна » Суспільство
12:42 16 Августа 2022 Просмотров 92   КомментариевКомментарии

Росія готується до масованого ракетного удару по Україні з Білорусі

Аналіз обстановки на білоруському аеродромі “Зябрівка” доводить, що росіяни готуються до масованого ракетного удару по Україні найближчими тижнями.

Росія накопичує ракети в Зябрівці

Про це попередила моніторингова група Білоруські Гаюн.

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Там наголосили, що з моменту останнього масованого обстрілу – 28 липня – з території Білорусі по Україні не випустили жодної ракети.

При цьому росіяни збільшують кількість своїх ракет у Зябрівці.

За даними групи, на аеродромі знаходяться від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 «Тріумф», три РЛС «КАСТА-2Е2» та «48Я6 Підліт», два ЗРПК «Панцир».

Крім того, там розташований склад боєприпасів з мінімумом 15-60 ракет для ЗРК С-300/400.

«Підтверджено, що літаки Іл-76 ВКС РФ підвозять ракети для С-400 в аеропорт «Гомель», звідки їх везуть до Зябрівки», – сказано в повідомленні.

Як поідомляли Vlasti, зменшення інтенсивності ракетних ударів окупантів по Україні, яке зараз спостерігається, може свідчити про підготовку Росії до ракетної атаки на День Незалежності України.

Тэги: беларусь, Білорусь
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