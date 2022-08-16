Після вибухів у Криму на вокзалі Сімферополя – черги: люди не можуть виїхати

Після сьогоднішніх вибухів у Криму на вокзалі Сімферополя утворилися черги, бо поїзди там уже не ходять.

Люди не можуть виїхати з Сімферополя



Про це повідомляють мiсцевi ЗМІ і Telegram-канали.

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Люди не можуть виїхати, оскільки «влада» скоротила маршрут руху поїздів, що прямують з материкової частини Росії – із Сімферополя залізницею виїхати неможливо.

Місцевих та туристів відправляють на автобуси, які вивезуть їх із Сімферополя до Владиславівки під Феодосією – тільки там можна сісти на потяг, щоби вибратися з півострова на материк.

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Тэги: крым, Крим