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14:30 16 Августа 2022 498 Комментарии
Після вибухів у Криму на вокзалі Сімферополя – черги: люди не можуть виїхати
Після сьогоднішніх вибухів у Криму на вокзалі Сімферополя утворилися черги, бо поїзди там уже не ходять.
Люди не можуть виїхати з Сімферополя
Про це повідомляють мiсцевi ЗМІ і Telegram-канали.
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Люди не можуть виїхати, оскільки «влада» скоротила маршрут руху поїздів, що прямують з материкової частини Росії – із Сімферополя залізницею виїхати неможливо.
Місцевих та туристів відправляють на автобуси, які вивезуть їх із Сімферополя до Владиславівки під Феодосією – тільки там можна сісти на потяг, щоби вибратися з півострова на материк.
Тэги: крым, Крим
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