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Главная » Світ » Політика
06:43 17 Августа 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Туреччина розпочала військову операцію в Сирії: є перші жертви

У ніч на середу, 17 серпня, турецька армія розпочала проведення воєнної операції на півночі Сирії, завдавши авіаційних ударів по позиціях курдських бойовиків.

Колона турецької військової техніки

Про це пише The New Arab.

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Сирійська правозахисна група повідомила, що турецькі літаки завдали удару по прикордонному посту внаслідок чого загинуло 11 людей.

Сирійські демократичні сили, які очолюють курди, заявили, що турецькі військові літаки завдали 12 авіаударів по позиціях сирійської армії, розгорнутими на прикордонній смузі на захід від Кобан на кордоні з Туреччиною.

Атаки призвели до «жертв», сказав представник SDF Фархад Шамі, не уточнивши скільки.

Рейди у вівторок пройшли за нічними зіткненнями між силами Анкари та SDF на захід від Кобані, повідомила британська моніторингова група, яка спирається на мережу джерел усередині Сирії.

Турецьке видання Duvar повідомило, що з гучномовців мечетей у прикордонних районах із Сирією у Туреччині було зроблено оголошення про проведення воєнної операції.

Тэги: Сирия, Турция, Сирія, Туреччина
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