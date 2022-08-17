У Росії під Курском на протитанковій міні підірвався Камаз ЗС РФ

У Курській області вибухнув «Камаз» ЗС РФ, ймовірно, він наїхав на протитанкову міну.

Камаз підірвався на протитанковій міні під Курськом



Про це повідомив російський Telegram-канал Baza.

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Загинув один військовослужбовець, ще двох госпіталізували.

Інцидент стався вчора о третій годині дня між селищем Новий Шлях та селом Волфіно поряд із українським кордоном.

Того ж дня двох поранених доправили до лікарні.

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