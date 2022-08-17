Російські військові моряки божеволіють: їх літаками вивозять до московської психлікарні

У моряків ВМФ РФ частішають психічні розлади у зв’язку з тривалими морськими походами.

У моряків почалися психічні розлади



Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

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За його словами, вже кілька членів екіпажу фрегата «Адмірал флоту Касатонов» було відправлено літаком на лікування до 47 психіатричного відділення Головного військового клінічного госпіталю імені академіка М.М. Бурденко (Москва).

Фрегат знаходиться в морському поході з січня 2022 року і зараз перебуває у Середземному морі.

“Моральний стан інших членів екіпажу даного фрегата так само незадовільний. Подібні випадки спостерігаються на багатьох кораблях ВМФ РФ”, – наголосив журналіст.

Тэги: Россия, Росія