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11:35 17 Августа 2022 50 Комментарии
У центрі Мелітополя пролунав вибух біля комендатури окупантів
Приблизно об 11.00 у Мелітополі в районі “зеленої” поліклініки пролунав потужний вибух.
Вибух пролунав біля однієї з комендатур окупантів
Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
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Чули його у різних мікрорайонах.
У районі вибуху знаходиться одна з комендатур окупантів.
“Сильный вибух пролунав у лігві ворога в центрі Мелітополя. Тут, нагадаю, розміщена одна з комендатур окупантів. Чекаємо на подробиці щодо втрат серед рашистів. Слава ЗСУ!” – написав Федоров
Наразі подробиці уточнюються.
Тэги: мелитополь, Мелітополь
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