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Главная » Україна » Інциденти
11:35 17 Августа 2022 Просмотров 50   КомментариевКомментарии

У центрі Мелітополя пролунав вибух біля комендатури окупантів

Приблизно об 11.00 у Мелітополі в районі “зеленої” поліклініки пролунав потужний вибух.

Вибух пролунав біля однієї з комендатур окупантів

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

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Чули його у різних мікрорайонах.

У районі вибуху знаходиться одна з комендатур окупантів.

“Сильный вибух пролунав у лігві ворога в центрі Мелітополя. Тут, нагадаю, розміщена одна з комендатур окупантів. Чекаємо на подробиці щодо втрат серед рашистів. Слава ЗСУ!” – написав Федоров

Наразі подробиці уточнюються.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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