Російські пропагандисти відкрито погрожують війною країнам Балтії
Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що відповіддю на закриття Європи для росіян може стати вторгнення до стран Балтії.
Погрози він озвучив в ефірі своєї програми Соловйов Live.
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«Добре, ми зараз введемо війська для захисту російськомовного населення, 40% у Латвії. Чи смикнуться країни НАТО? Берлін, Париж, Лондон, Брюссель готові горіти від ударів наших ракет?» – сказав пропагандист
За його словами, РФ може застосувати у новій війні тактичну, а якщо знадобиться, то й стратегічну ядерну зброю.
На думку Соловйова, у разі вторгнення за країни Балтії вступиться лише Польща, але навряд чи США та західні європейці.
«Інші поїдуть чи ні? Ми ж не будемо цей цирліх-манірліх влаштовувати. Якщо НАТО піде, то інший підхід, нам їх на хрін не шкода, вони не наші люди», — попередив пропагандист.