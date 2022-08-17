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14:03 17 Августа 2022 Просмотров 163   КомментариевКомментарии

Російські пропагандисти відкрито погрожують війною країнам Балтії

Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що відповіддю на закриття Європи для росіян може стати вторгнення до стран Балтії.

Соловйов погрожує ударами російських ракет і ядерною зброєю

Погрози він озвучив в ефірі своєї програми Соловйов Live.

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«Добре, ми зараз введемо війська для захисту російськомовного населення, 40% у Латвії. Чи смикнуться країни НАТО? Берлін, Париж, Лондон, Брюссель готові горіти від ударів наших ракет?» – сказав пропагандист

За його словами, РФ може застосувати у новій війні тактичну, а якщо знадобиться, то й стратегічну ядерну зброю.

На думку Соловйова, у разі вторгнення за країни Балтії вступиться лише Польща, але навряд чи США та західні європейці.

«Інші поїдуть чи ні? Ми ж не будемо цей цирліх-манірліх влаштовувати.  Якщо НАТО піде, то інший підхід, нам їх на хрін не шкода, вони не наші люди», — попередив пропагандист.

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