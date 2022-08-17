Мошенники активизировались во время войны: WhiteBIT помогает украинцам проверить биткоин и эфир “на чистоту”

Эксперты крупнейшей криптовалютной биржи Европы WhiteBIT обозначают возросшие риски попадания “грязной” криптовалюты в кошельки пользователей.

Эксперты крупнейшей криптовалютной биржи Европы WhiteBIT обозначают возросшие риски попадания “грязной” криптовалюты в кошельки пользователей. Для того чтобы избежать сложностей, связанных с зачислением скомпрометированных виртуальных активов на свои счета, криптовалютная биржа создала специальный инструмент, с помощью которого можно проверить адрес на причастность к преступной деятельности до осуществления транзакции – AML-чекер.

Актуальность

На волне военного вторжения в Украину криптовалюта стала более популярна среди жителей государства. Способствует этому как более плотное взаимодействие государственных структур с крупнейшей криптовалютной биржей Европы WhiteBIT, которая в связи с этим стала одним из лидеров в топ бирж криптовалют, так и возросший спрос на оказание финансовой помощи родственникам из Украины.

По информации Chainalysis, только за 2021 год количество незаконной криптовалюты, поступившей на депозитные адреса, составило порядка $4 млрд.

Отмывание доходов, финансирование терроризма, операции в Даркнет и прочие незаконные действия отслеживаются международными регуляторами. Как отмечают в WhiteBIT, важно понимать, что согласно требованиям к противодействию и отмыванию доходов, полученных преступным путем, биржи криптовалют для новичков и профессионалов должны проверять транзакции, объем которых превышает $1000. Таким образом те операции, которые не превышают этого порога, могут быть рискованными. Обращаясь к отчету Chainalysis, более 3 млн адресов получили скомпрометированную криптовалюту именно на суммы до $100.

“Именно поэтому мы создали и запустили инструмент проверки Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash-адресов на причастность к преступной деятельности, который поможет нашим клиентам самостоятельно обезопасить себя. Ведь многие украинцы после интеграции нашей платформы с Дія стали не только больше интересоваться тем, как торговать на бирже криптовалют, но и обращаться к переводам криптовалюты как альтернативе системам международных переводов”, – поясняют в пресс-службе WhiteBIT.

Как проверить чужой кошелек

В компании поясняют, что процедура проверки занимает минимум времени. Чтобы запустить ее, достаточно вбить адрес кошелька, с которого будут зачислены активы на пользовательский счет, в строку AML-чекера, который создала биржа криптовалют. Стоимость проверки составляет 1 USDT.

Отметим, что платформа входит в топ-3 мировых криптоторговых площадок по версии Cer.live, благодаря чему заслужила звание как самая надежная биржа криптовалют в Европе.