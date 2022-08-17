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Главная » Україна » Суспільство
17:02 17 Августа 2022 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

У Мелітополі мешканцям масово роздають дивні інструкції на випадок обстрілу Himars

В окупованому Мелітополі місцевим мешканцям за розпорядженням гауляйтера Балицького роздають листівки з інструкціями на випадок обстрілів «з американської системи Himars».

Дивні листівки роздають в Мелітополі всюди

Інструкція написана дуже дивно, а деякі поради для громадян виглядають не просто сумнівними, а схожі на стьоб.

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Ось великий заголовок перед рекомендаціями: «Як поводитися людям, готовим до сильних змін, якщо лунає сирена повітряної тривоги».

І як же? Насамперед треба включити телевізор чи радіо. Потім послухати, що там кажуть. Потім розповісти про почуте родичам та сусідам. І потім уже «негайно» йти до укриття.

Наступний розділ присвячений тому, де треба ховатись у разі тривоги.

Крім підвалів та окопів у листівці рекомендують ховатися у магазинах та кафе, під’їздах багатоповерхівок, річках та ставках, а також за машинами та деревами.

На іншому боці листівки інструкція про дії у разі “раптового обстрілу Himars”.

“Головне – не панікуйте. Займіть свою психіку чимось. Можете зайти до найближчого магазину чи кафе. По-перше, це відволікає, і ви будете зайняті побутовими справами…” тощо.

"Як поводитися людям, готовим до сильних змін, якщо лунає сирена повітряної тривоги".

"Як поводитися людям, готовим до сильних змін, якщо лунає сирена повітряної тривоги".

Якщо стріляє Himars, йдіть до кафешки - це відволіче від сумного

Якщо стріляє Himars, йдіть до кафешки - це відволіче від сумного

Не виключено, що роздача листівок – це підготовка провокації з подальшим обстрілом міста з РСЗВ, щоб потім звинуватити у цьому ЗСУ. Мовляв, ми ж вас попереджали, що Україна стрілятиме з Himars.

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