У Мелітополі мешканцям масово роздають дивні інструкції на випадок обстрілу Himars

В окупованому Мелітополі місцевим мешканцям за розпорядженням гауляйтера Балицького роздають листівки з інструкціями на випадок обстрілів «з американської системи Himars».

Дивні листівки роздають в Мелітополі всюди



Інструкція написана дуже дивно, а деякі поради для громадян виглядають не просто сумнівними, а схожі на стьоб.

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Ось великий заголовок перед рекомендаціями: «Як поводитися людям, готовим до сильних змін, якщо лунає сирена повітряної тривоги».

І як же? Насамперед треба включити телевізор чи радіо. Потім послухати, що там кажуть. Потім розповісти про почуте родичам та сусідам. І потім уже «негайно» йти до укриття.

Наступний розділ присвячений тому, де треба ховатись у разі тривоги.

Крім підвалів та окопів у листівці рекомендують ховатися у магазинах та кафе, під’їздах багатоповерхівок, річках та ставках, а також за машинами та деревами.

На іншому боці листівки інструкція про дії у разі “раптового обстрілу Himars”.

“Головне – не панікуйте. Займіть свою психіку чимось. Можете зайти до найближчого магазину чи кафе. По-перше, це відволікає, і ви будете зайняті побутовими справами…” тощо.

Не виключено, що роздача листівок – це підготовка провокації з подальшим обстрілом міста з РСЗВ, щоб потім звинуватити у цьому ЗСУ. Мовляв, ми ж вас попереджали, що Україна стрілятиме з Himars.