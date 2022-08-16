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06:17 18 Августа 2022 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Росіяни під ранок вдарили по Харкову ракетами: є постраждалі

Під ранок 18 серпня, о 4:32, пролунав перший, а потім ще мінімум чотири вибухи в Харкові через ракетний удар росіян.

Окупанти випустили по Харкову п'ять ракет

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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За його словами, прилетіло до Слобідського та Холодногірського районів. В одному з місць влучання ракет виникла пожежа.

За інформацією голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, попередньо постраждали дві людини.

«Окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову. Унаслідок влучань є кілька пожеж, наразі відомо про 2 постраждалих, серед них є дитина. Усі профільні служби працюють на місцях», – повідомив він.

Тэги: Харьков, Харків
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