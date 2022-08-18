ЗСУ відбили наступи окупантів за всіма напрямками: ворог поніс втрати
Російські окупанти намагалися наступати на Краматорському, Авдіївському, Запорізькому напрямках, а в районі Бахмута вели штурмові дії відразу в семи напрямках.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
На Краматорському напрямку ворог вів наступ у напрямку Миколаївка – Виїмка, успіху не мав, відійшов.
На Бахмутському напрямку окупанти вели наступ у напрямках Володимирівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Клинове – Бахмут, Семигір’я – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Гольмівський – Зайцеве. На жодному з напрямків наступу загарбники не досягли жодних позитивних результатів та з втратами відійшли.
На Авдіївському напрямку ворог вів наступ на напрямку Лозове – Первомайське, успіху не мав, відійшов.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався вести штурмові дії у напрямку Єгорівка – Шевченкове, успіху не мав, відійшов.