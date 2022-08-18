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Главная » Україна » Інциденти
07:16 18 Августа 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

ЗСУ відбили наступи окупантів за всіма напрямками: ворог поніс втрати

Російські окупанти намагалися наступати на Краматорському, Авдіївському, Запорізькому напрямках, а в районі Бахмута вели штурмові дії відразу в семи напрямках.

Українські захисники дали відсіч окупантам

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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На Краматорському напрямку ворог вів наступ у напрямку Миколаївка – Виїмка, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку окупанти вели наступ у напрямках Володимирівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Клинове – Бахмут, Семигір’я – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Гольмівський – Зайцеве. На жодному з напрямків наступу загарбники не досягли жодних позитивних результатів та з втратами відійшли.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступ на напрямку Лозове – Первомайське, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався вести штурмові дії у напрямку Єгорівка – Шевченкове, успіху не мав, відійшов.

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