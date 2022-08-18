Главная » Україна » Суспільство
08:21 18 Августа 2022 8 Комментарии
Мер Харкова показав наслідки ранкового обстрілу міста і розкрив подробиці
Внаслідок ранкового обстрілу Харкова у Слобідському районі у гуртожитку 16 постраждалих, серед них двоє дітей.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Усіх доставлено до лікарень. За інформацією ДСНС, одна людина там загинула. Площа пожежі склала 800 квадратних метрів.
У Холодногірському районі була дуже велика пожежа в адміністративній будівлі. Її площа понад 4,5 тисячі квадратних метрів.
Як повідомляли Vlasti, під ранок 18 серпня, о 4:32, пролунав перший, а потім ще мінімум чотири вибухи в Харкові через ракетний удар росіян.
Тэги: Харків, Хапьков
Loading...
Новости по теме
ТОРРосіяни під ранок вдарили по Харкову ракетами: є постраждалі
18.08.2022 06:17
ТОРВночі окупанти обстріляли Харків: п’ять прильотів
12.08.2022 05:59