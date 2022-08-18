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Главная » Україна » Суспільство
08:21 18 Августа 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Мер Харкова показав наслідки ранкового обстрілу міста і розкрив подробиці

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова у Слобідському районі у гуртожитку 16 постраждалих, серед них двоє дітей.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Усіх доставлено до лікарень. За інформацією ДСНС, одна людина там загинула. Площа пожежі склала 800 квадратних метрів.

У Холодногірському районі була дуже велика пожежа в адміністративній будівлі. Її площа понад 4,5 тисячі квадратних метрів.

Наслідки ранкового обстрілу Харкова

Наслідки ранкового обстрілу Харкова

На місці працюють рятувальники

На місці працюють рятувальники

Як повідомляли Vlasti, під ранок 18 серпня, о 4:32, пролунав перший, а потім ще мінімум чотири вибухи в Харкові через ракетний удар росіян.

Тэги: Харків, Хапьков
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