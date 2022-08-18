Мер Харкова показав наслідки ранкового обстрілу міста і розкрив подробиці

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова у Слобідському районі у гуртожитку 16 постраждалих, серед них двоє дітей.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Усіх доставлено до лікарень. За інформацією ДСНС, одна людина там загинула. Площа пожежі склала 800 квадратних метрів.

У Холодногірському районі була дуже велика пожежа в адміністративній будівлі. Її площа понад 4,5 тисячі квадратних метрів.

Як повідомляли Vlasti, під ранок 18 серпня, о 4:32, пролунав перший, а потім ще мінімум чотири вибухи в Харкові через ракетний удар росіян.

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