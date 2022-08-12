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09:08 18 Августа 2022 Просмотров 153   КомментариевКомментарии

Вночі росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю: стали відомі подробиці

Вночі 18 серпня, близько 03:00, ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району.

Вирва від прильоту однієї з ракет

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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За попрередньою інформацією окупант застосував ракетні системи залпового вогню.

“Чотири ракети поцілили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі. Об’єкт зазнав незначних руйнувань”, – зазначив Старух.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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