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09:08 18 Августа 2022 153 Комментарии
Вночі росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю: стали відомі подробиці
Вночі 18 серпня, близько 03:00, ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району.
Вирва від прильоту однієї з ракет
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
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За попрередньою інформацією окупант застосував ракетні системи залпового вогню.
“Чотири ракети поцілили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі. Об’єкт зазнав незначних руйнувань”, – зазначив Старух.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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