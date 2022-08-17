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12:28 18 Августа 2022 Просмотров 1105   КомментариевКомментарии

У Рязанській області Росії масштабні пожежі: димом затягло Москву

У Рязанській області Росії котрий день вирують потужні пожежі, їхня загальна площа перевищила 800 га.

Вітер розносить пожежу ближче до Москви

Про це повідомив губернатор Павло Малков.

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За його словами, зараз у регіоні діє п’ять вогнищ займання.

«Пожежа низова, наразі поширення вогню зупинено завдяки мінералізованим смугам. Але ситуація може змінитися, якщо посилиться вітер. Наразі загрози для населених пунктів немає», – зазначив Малков.

Також російські ЗМІ повідомляють про задимлення на півдні та південному сході Москви через пожежі в Рязанській області.

На запах гару скаржаться мешканці низки районів російської столиці.

Тэги: Россия, Москва, Росія
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