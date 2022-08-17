Главная » Світ » Інциденти
12:28 18 Августа 2022 1105 Комментарии
У Рязанській області Росії масштабні пожежі: димом затягло Москву
У Рязанській області Росії котрий день вирують потужні пожежі, їхня загальна площа перевищила 800 га.
Вітер розносить пожежу ближче до Москви
Про це повідомив губернатор Павло Малков.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
За його словами, зараз у регіоні діє п’ять вогнищ займання.
«Пожежа низова, наразі поширення вогню зупинено завдяки мінералізованим смугам. Але ситуація може змінитися, якщо посилиться вітер. Наразі загрози для населених пунктів немає», – зазначив Малков.
Також російські ЗМІ повідомляють про задимлення на півдні та південному сході Москви через пожежі в Рязанській області.
На запах гару скаржаться мешканці низки районів російської столиці.
Тэги: Россия, Москва, Росія
Loading...
Новости по теме
ТОРПутін взявся за боротьбу з алкоголізмом у Росії та назвав способи
17.08.2022 14:47
ТОРУ окупантів загострилися проблеми зі стволами для артилерії
17.08.2022 11:06