Росія перекинула під Калінінград винищувачі з ракетами «Кінджал»: нібито для стримування

Три МіГ-31 із гіперзвуковими ракетами «Кинжал» перебазовані на аеродром Чкаловськ Калінінградської області.

Росія перебазувала три винищувачи



Про це повідомило російське “РИА Новости» з посиланням на повідомлення міноборони РФ.

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Під Калінінградом російські військові обіцяють організувати цілодобове бойове чергування у рамках стратегічного стримування.

Калінінградська область – російський анклав на берегах Балтійського моря, що знаходиться в оточенні країн НАТО та ЄС – Литви та Польщі.

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