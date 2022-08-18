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14:21 18 Августа 2022 20 Комментарии
Росія перекинула під Калінінград винищувачі з ракетами «Кінджал»: нібито для стримування
Три МіГ-31 із гіперзвуковими ракетами «Кинжал» перебазовані на аеродром Чкаловськ Калінінградської області.
Росія перебазувала три винищувачи
Про це повідомило російське “РИА Новости» з посиланням на повідомлення міноборони РФ.
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Під Калінінградом російські військові обіцяють організувати цілодобове бойове чергування у рамках стратегічного стримування.
Калінінградська область – російський анклав на берегах Балтійського моря, що знаходиться в оточенні країн НАТО та ЄС – Литви та Польщі.
Тэги: Россия, Росія
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